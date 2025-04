Sky: l'offerta integrata per Wi-fi casa e intrattenimento

Sky propone una nuova offerta che combina servizi di connettività in fibra ottica con contenuti televisivi premium. L’iniziativa, disponibile esclusivamente online, unisce il piano Sky Wifi Plus con i pacchetti Sky TV e Sky Sport, proponendo un canone mensile scontato per un periodo promozionale definito.

Offerta integrata: dettagli e costi

L’offerta Sky Wifi Plus + Sky TV + Sky Sport è proposta a 35,80 euro al mese per 18 mesi, permettendo di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo pieno di 86,80 euro al mese. Include:

Sky Wifi Plus : connessione in fibra FTTH 100% con prestazioni dichiarate "ultraveloci"

Sky TV : accesso a show, serie Sky Original, produzioni internazionali e documentari

Sky Sport : copertura di eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa UEFA Champions League, motori, tennis e basket

Sky Wifi Hub incluso

Attivazione gratuita per la componente Sky Wifi (anziché 49 euro)

Sky Stream incluso a 19 euro una tantum (anziché 99 euro)

Offerta solo fibra: Sky Wifi Plus

Per chi desidera solo il servizio internet domestico, è disponibile Sky Wifi Plus al costo di 25,90 euro al mese per 12 mesi (invece di 34,90 euro), con attivazione scontata a 29 euro. Include:

Fibra FTTH 100%

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Sky Wifi Hub incluso

Al termine dei 12 mesi, il prezzo mensile passa automaticamente alla tariffa piena, salvo disdetta o modifica dell’offerta.

Tutto con la qualità e l’affidabilità Sky

Sky Wifi è progettato per offrire prestazioni ottimali anche in streaming, grazie alla fibra FTTH. E se vuoi personalizzare la tua configurazione, puoi utilizzare anche un modem/router alternativo compatibile.

Un’esperienza integrata, semplice da gestire

Con l’app My Sky hai tutto sotto controllo: puoi gestire i tuoi abbonamenti, controllare i consumi, ricevere notifiche e accedere ai contenuti. E con Sky Go, guardi i tuoi programmi da subito anche su smartphone, tablet e laptop, ovunque ti trovi. Per conoscere l'offerta completa di Sky clicca qui.

