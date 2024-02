Sky lancia una promo BOMBA: ma solo per pochi giorni

Sky lancia un'offerta che sembra quasi troppo bella per essere vera: l'abbonamento combinato a Sky TV e Netflix, noto come Intrattenimento Plus, disponibile ora a un prezzo speciale di soli 14,90€ al mese per i primi 18 mesi. Ma c'è di più: fino al 18 febbraio, con una piccola aggiunta, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza di visione. Ecco come.

L'offerta intrattenimento Plus di Sky: un bundle esclusivo

Immagina di avere a disposizione non solo l'ampia selezione di serie TV, documentari e show per tutta la famiglia offerti da Sky, ma anche l'intero catalogo Netflix, tutto senza interruzioni pubblicitarie. Questo è possibile grazie alla super offerta di Intrattenimento Plus, scontato a 14,90 € al mese anziché 30.

La convenienza di questo pacchetto è innegabile. E con l'app Sky Go, puoi iniziare a guardare i tuoi programmi preferiti immediatamente, su qualsiasi dispositivo.

Ma le belle notizie non finiscono qui: solo fino al 18 febbraio se aggiungi 5 € in più al mese avrai accesso anche al pacchetto Cinema con tantissimi film classici e in prima visione. E incluso c’è anche Paramount+, con le sue produzioni originali, serie tv, film e programmi per i bambini. Con questa configurazione potrai avere davvero tantissimo intrattenimento a soli 19,90 € al mese per un anno e mezzo.

Puoi aderire all’offerta visitando la pagina dedicata cliccando qui sotto e sottoscrivere direttamente online, mentre se hai bisogno di un contatto più diretto puoi acquistare tramite un operatore fissando un appuntamento telefonico.

Ma hai ancora poco tempo per approfittare di questa offerta. Non aspettare oltre: la scadenza è fissata per il 18 febbraio. Entra nel mondo di Sky e Netflix e preparati a vivere un'esperienza senza precedenti, tutto a un prezzo vantaggioso e con la qualità che solo Sky sa offrire. Visita ora il sito e scegli se abbonarti solamente a Sky Intrattenimento e Netflix o aggiungere anche Sky Cinema e Paramount+ per l’accesso a tantissimi contenuti.

