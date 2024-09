Sky e Netflix in un unico pacchetto? Attivalo a meno di 20€/mese

Non sai come quale piattaforma scegliere per guardare le tue serie TV preferite? Con l'offerta Sky & Netflix hai il doppio della scelta, a un prezzo veramente conveniente. Stiamo parlando di 19,90€ al mese per ben 18 mesi per avere le serie e i film di entrambi i servizi, tutto senza interruzioni pubblicitarie.

E se si ha già un account Netflix? Nessun problema, potrai approfittare di questa incredibilmente promozione ugualmente! In più, l'offerta ha un ampio margine di personalizzazione, con la possibilità di inserire i servizi che più ti interessano.

Con la promo Sky & Netflix hai il meglio di cinema e serie TV a un prezzo conveniente

A soli 19,90€ al mese per 18 mesi avrai accesso illimitato a cinema, serie TV e show Sky e Netflix in un unico pacchetto. Inoltre, la promo intrattenimento Plus ti permette di avere tutto questo anche senza fastidiose interruzione pubblicitarie.

Ma quali sono esattamente i contenuti presenti nell'offerta? Avrai tutte le produzioni Sky Original, sia serie, film e documentari che show e news di Sky. Stessa cosa per i film, le serie, documentari e show per bambini di Netflix.

Di quest'ultimo avrai incluso il piano Base senza pubblicità, ma potrai sceglierne anche altri in base alle tue preferenze. La promo comprende anche l'App Sky Go, per vedere i contenuti Sky sin da subito, e Sky Stream, decoder che puoi connettere dove e quando vuoi in modo facile e veloce.

Se hai già un abbonamento Netflix, puoi comunque approfittare di questa promozione! Non serve annullare il tuo abbonamento attuale, basterà aggiungere il pacchetto Intrattenimento Plus. Così facendo, potrai godere del massimo dell'intrattenimento di Sky, con accesso a tutti gli show e al catalogo completo di Netflix, il tutto senza interruzioni pubblicitarie.

Per verificare l'offerta e procedere con l'attivazione ti basta andare sulla pagina ufficiale della promo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.