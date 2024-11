Sky e Netflix ad un prezzo imbattibile con l'offerta del Black Friday

L'offerta Sky & Netflix per il Black Friday propone le serie e gli show di Sky e tutto Netflix a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. La promozione in corso prevede inoltre un costo di attivazione di 19 euro con Sky Stream incluso.

Per il pacchetto Intrattenimento plus (Sky TV e Netflix insieme) si tratta del prezzo più basso di tutto l'anno. A tutto questo poi si aggiungono le imminenti novità di dicembre, a partire da MasterChef Italia al via il 12 dicembre e la seconda stagione di Squid Game sulla piattaforma Netflix dal 26 dicembre.

L'offerta Sky e Netflix a 14,90 euro al mese per 18 mesi è attivabile direttamente online tramite questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky e Netflix in offerta per il Black Friday a 14,90 euro al mese

Il catalogo di Netflix non ha di certo bisogno di presentazioni. Disponibile già da alcune settimane, la seconda stagione de La legge di Lidia Poet è un'autentica perla, con la bravissima Matilda De Angelis al centro della scena. Restando sempre in Italia, il 20 novembre ha fatto il suo debutto la nuova serie Adorazione, che vanta nel cast anche Ilenia Pastorelli e la cantante Noemi.

Tra le novità invece di Sky TV segnaliamo le puntate finali della nuova edizione di X Factor, la produzione Sky Original The Day of the Jackal, l'acclamata serie The Penguin e la sorprendente prima stagione della serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883.

C'è poi l'opportunità di godere dell'esperienza del decoder Sky Stream, con supporto al controllo vocale, proposta dei contenuti in base al proprio umore e salvataggio nella Playlist delle serie o dei film che non si possono guardare subito, così da poterli rivedere non appena si è pronti.

La speciale offerta di Sky lanciata in occasione del Black Friday sarà valida fino al 2 dicembre. Maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina del sito Sky.

