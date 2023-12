Sky e Netflix a Natale giocano insieme a 19,90€ al mese

Il pacchetto Intrattenimento Plus - Sky TV e Netflix insieme - è di nuovo in offerta. In occasione del Natale, Sky ha rilanciato il super prezzo di 19,90€ al mese per 18 mesi invece di 30€ al mese, con la possibilità alla scadenza di rinnovare l'offerta allo sconto applicabile. Ecco il link all'offerta.

Per gli appassionati di televisione, il pacchetto Intrattenimento Plus è uno dei migliori pacchetti per la TV attualmente disponibili nell'universo streaming. Merito da una parte della qualità delle serie Sky e degli show per tutta la famiglia, dall'altra dell'infinito catalogo di Netflix, che anche questo mese è pronto a stupire con piccoli capolavori.

Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90€ al mese per 18 mesi (Intrattenimento Plus)

Dicembre è uno dei mesi migliori per attivare il pacchetto Intrattenimento Plus di Sky. Perché? Cominciamo col dire che da questa sera parte la tredicesima stagione di Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli insieme per la quinta edizione consecutiva. Quest'anno, tra le altre cose, ci sarà anche il grande ritorno di Joe Bastianich.

Sul fronte del catalogo Netflix, invece, dal prossimo 29 dicembre debutta la serie Berlino, spin-off de La casa di carta, con protagonista il fratello del Professore, uno dei personaggi più controversi (e amati) della serie originale.

E se ancora non si è avuto modo di vederlo, l'accesso al catalogo Netflix consente questo mese di vedere un capolavoro come Il mondo dietro di te, film scritto e diretto da Sam Esmail che può contare su un cast di primo livello (su tutti Julia Roberts ed Ethan Hawke).

L'offerta Sky TV e Netflix insieme a soli 19,90€ al mese per 18 mesi è attivabile online su questa pagina.

