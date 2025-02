Sky e Netflix a 14,90 euro al mese: ultimi giorni per l'offerta

Manca sempre meno alla scadenza dell'offerta migliore per l'intrattenimento che puoi trovare in giro: Sky TV e Netflix insieme possono essere tuoi a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, con decoder Sky Stream incluso e attivazione super scontata. Puoi acquistare l'offerta online.

Sky e Netflix: offerta febbraio 2025, cosa include?

Con Sky e Netflix puoi avere il meglio dell'intrattenimento che trovi in giro. Da una parte avrai tutte le produzioni Sky TV, tra serie TV e show televisivi, come L'Arte della Gioia, M - Il Figlio del Secolo, The White Lotus, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, Masterchef Italia, Pechino Express e molto altro ancora.

Dall'altra avrai tutto il catalogo Netflix con le sue storiche produzioni e le ultime uscite, come la trasposizione de Il Gattopardo, ACAB, Zero Day e la seconda stagione di The Night Agent.

Tutto questo in un unico pacchetto: a soli 14,90 euro al mese avrai incluso sia Sky TV che Netflix con piano Base, con visione in HD su 1 schermo e senza interruzioni pubblicitarie. Il tutto fruibile attraverso l'innovativo decoder Sky Stream che funziona senza parabola, si collega al WiFi di casa e mette ogni contenuto a disposizione in un'unica semplice interfaccia.

Puoi attivare l'offerta direttamente online: il decoder ti verrà consegnato a casa in pochissimi giorni e nel frattempo potrai già sfruttare il tuo abbonamento attraverso SkyGo, l'app scaricabile su PC, smartphone e tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.