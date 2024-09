Sky a meno di 15 €/mese: ecco tutte le offerte (c'è anche Netflix incluso)

È il momento giusto per poter attivare un nuovo abbonamento Sky con un costo inferiore a 15 euro al mese, in modo da accedere a una programmazione ricca di contenuti ed esclusive con un costo contenuto. Le opzioni da considerare sono due: l'offerta Sky & Netflix permette l'accesso a Sky TV (con tutte le serie TV e i programmi di intrattenimento di Sky) e a Netflix (con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard e Premium).

La seconda opzione da considerare è rappresentata dall'offerta Sky TV + Sky Calcio + Sky Ultra HD unisce l'intrattenimento di Sky con il pacchetto Calcio (che include 3 partite di Serie A, la Serie C e le partite dei campionati esteri). Entrambe le offerte sono disponibili con un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi e includono anche Sky Go e Sky Stream. Per accedere a una di queste offerte basta visitare il sito ufficiale Sky tramite il box qui di sotto.

Sky a meno di 15 euro al mese: le offerte

Per accedere a Sky a meno di 15 euro al mese è possibile scegliere tra:

Sky & Netflix con Sky TV, Netflix c on piano Base senza pubblicità e app Sky Go

on piano Base senza pubblicità e app Sky Go Sky TV + Sky Calcio + Sky Ultra HD, con Sky Go incluso

Le due offerte prevedono un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale) e sono personalizzabili con l'aggiunta di pacchetti extra come:

Sky Sport al costo di 22,90 euro al mese

al costo di Sky Cinema al costo di 10 euro al mese

al costo di Sky Kids al costo di 5 euro al mese

Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito ufficiale di Sky, tramite il box riportato qui di sotto e poi scegliere l'offerta da attivare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.