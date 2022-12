Sizzy: il Web browser per gli sviluppatori

Sizzy è un progetto nato per rispondere ad una semplice domanda? Perché a differenza di altri professionisti del Digitale i Web developer non hanno un'applicazione specialistica di riferimento?

Al di là dei possibili fraintendimenti, sul mercato esistono vari tool dedicati agli sviluppatori di siti Internet e Web Application, ma le game house hanno ad esempio uno standard di fatto come Unreal Studio, i creatori di modelli 3D Blender, i Designer Figma, i vide editor Adobe Premiere e i fotografi Photoshop o Lightroom. Qual è l'equivalente per i Web developer?

Cos'è Sizzy

Sizzy è un browser Web per chi deve destreggiarsi tra responsive design, codici HTML, CSS o JavaScript, incompatibilità cross-version e deve gestire ogni giorno decine di schede e applicazioni aperte simultaneamente. L'idea è quella di offrire un'interfaccia in grado di centralizzare tutti gli strumenti necessari.

La piattaforma consente di testare i propri siti Internet su più dispositivi contemporaneamente in condizioni e contesti differenti. In questo modo non si sarà obbligati ad effettuare la medesima procedura manualmente nei browser più diffusi.

Uno dei punti di forza di Sizzy risiede nelle sue funzionalità che permettono di identificare più facilmente i bug di CSS e di gestirli. Sono inoltre integrate delle feature con cui registrare il lavoro effettuato e creare delle presentazioni, complete di screenshot, da mostrare ai propri clienti. Tale strumento si rivela particolarmente comodo quando si desidera mostrare l'adattabilità del proprio layout ai vari device supportati.

Il browser è poi particolarmente indicato per le operazioni di context-switching, soprattutto quando si deve intervenire su più progetti alla volta e gli output potrebbero variare più o meno leggermente a seconda del setup utilizzato per lo sviluppo.

Non è gratuito ma costa poco

Sizzy può essere messo alla prova gratuitamente per due settimane, senza la necessità di fornire alcun numero di carta di credito alla casa madre. Nel caso in cui si decidesse di acquistarlo il suo prezzo è di 12 dollari al mese per chi sceglie il piano annuale.