Sito web professionale senza costi con IONOS: risparmia fino a 216€ nel primo anno

Oggi costruire una presenza online non è più un lusso, ma una necessità per chi desidera far crescere un progetto, un’attività o un brand personale. Con IONOS, grazie all’offerta dedicata, puoi realizzare un sito web professionale senza spese per i primi 12 mesi, ottenendo un risparmio complessivo che può arrivare a 216€ nel primo anno.

Con MyWebsite Now Starter, chiunque può creare il proprio spazio digitale in modo rapido e intuitivo, senza dover affrontare complessità tecniche o costi nascosti.

Cosa comprende MyWebsite Now Starter

Questa soluzione gratuita per un anno offre tutti gli strumenti necessari per avviare un progetto online:

Dominio personalizzato incluso , per comunicare affidabilità e professionalità sin dal primo giorno.

Casella e-mail professionale da 12 GB , utile per una gestione efficace delle comunicazioni.

Fino a 200 pagine personalizzabili , ottimizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale che cura testi, immagini e palette grafiche.

Editor drag & drop semplice e guidato , ideale anche per chi non ha esperienza nella creazione di siti web.

Template moderni e responsive, che garantiscono una visualizzazione ottimale su dispositivi mobili e desktop.

Questa offerta permette di avviare e sviluppare un sito completo e professionale senza spese iniziali, concentrandosi esclusivamente sulla crescita del proprio progetto. Per chi desidera vendere online, IONOS propone pacchetti e-commerce completi, comprensivi di integrazione con social network e marketplace, a solo 1€ al mese per i primi 6 mesi. Avviare il proprio business online oggi è possibile senza investimenti iniziali, approfittando di una soluzione pensata per chi vuole partire con il piede giusto e crescere rapidamente. Visita il sito di IONOS, attiva MyWebsite Now Starter e costruisci la tua presenza digitale senza costi per il primo anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.