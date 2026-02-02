Sito web in un minuto: fino all'80% di sconto sul website builder di Hostinger

Creare un sito web in un minuto sembrerà ai più una provocazione, in realtà tutti possono riuscirci con il website builder di Hostinger basato sull’intelligenza artificiale. In questi giorni i piani Website Builder Premium e Website Builder Business sono in sconto dell’80%, con prezzi a partire da 2,49 euro al mese e tre mensilità gratis.

L’offerta a tempo limitato è valida sui piani Hostinger della durata di quattro anni. Ecco come cambiano i prezzi con l’attuale promozione e i costi al momento del rinnovo:

Website Builder Premium: 2,49 euro al mese invece di 12,19 euro + 3 mensilità gratuite, per un importo complessivo di 119,52 euro contro i 585,12 euro normalmente richiesti; a partire dal quinto anno si rinnova a 9,99 euro al mese.

invece di 12,19 euro + 3 mensilità gratuite, per un importo complessivo di 119,52 euro contro i 585,12 euro normalmente richiesti; a partire dal quinto anno si rinnova a 9,99 euro al mese. Website Builder Business: 2,99 euro al mese invece di 14,99 euro + 3 mensilità gratuite, per un importo complessivo di 143,52 euro contro i 719,52 euro normalmente richiesti; a partire dal quinto anno si rinnova a 12,99 euro al mese.

Inoltre, entrambi i piani godono della possibilità di annullare in qualsiasi momento senza costi, dell’assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, e della garanzia di rimborso di 30 giorni nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

I piani Premium e Business

Il piano Website Builder Premium è pensato per costruire un sito web personale, come può essere un blog, un sito portfolio o un piccolo sito che tratta notizie di una determinata nicchia. Include cinque pagine, 2 GB di spazio di archiviazione, un dominio gratuito per un anno e una casella di posta elettronica (anche questa gratuita per un anno).

Chi intende aprire un e-commerce e crescere con strumenti AI efficaci deve invece rivolgersi al piano Website Builder Business, grazie al quale è possibile creare 50 nuovi siti web. Tra le altre cose include pagine illimitate, uno spazio di archiviazione di 50 GB, cinque caselle di posta elettronica per ogni sito web, la possibilità di vendere fino a 1.000 prodotti e mantenere il 100% dei propri profitti senza commissioni.

L'offerta di Hostinger, disponibile tramite il box qui sotto, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.