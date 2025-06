Sito web gratis per 1 anno: scopri l’offerta IONOS MyWebsite Now Starter

Hai sempre sognato di creare un sito tutto tuo ma temi i costi e la complessità? Buone notizie: IONOS ti offre l’occasione perfetta per iniziare alla grande, e senza mettere mano al portafoglio!

Con MyWebsite Now Starter puoi costruire il tuo spazio digitale in modo semplice e intuitivo, e per un anno intero pagherai… zero euro! Sì, hai letto bene: 0€ al mese per 12 mesi per il tuo sito web, completo di dominio e casella e-mail personalizzata. È un’offerta da non lasciarsi sfuggire, ideale per chi parte da zero e vuole un sito professionale senza stress e senza spese.

Scopri i dettagli precisi dell'offerta IONOS

Se stai pensando a un sito più ambizioso, magari con un negozio integrato e la possibilità di vendere sui social, IONOS ha pensato anche a questo: con soli 1€ al mese per i primi 6 mesi puoi avere un pacchetto completo che trasforma il tuo sogno imprenditoriale in realtà.

Ma torniamo alla vera chicca: il piano gratuito di 1 anno. Con MyWebsite Now Starter puoi contare su strumenti di editing intuitivi e un generatore IA che fa gran parte del lavoro creativo per te. Avrai un dominio incluso, una casella e-mail da 12GB e potrai creare fino a 200 pagine con testi, immagini e colori ottimizzati sempre dall’IA. Un pacchetto su misura per iniziare, crescere e farti notare. Con IONOS MyWebsite Now Starter, anche chi parte da zero può creare il proprio spazio online in modo facile e veloce. L’interfaccia è pensata per guidarti passo passo, senza che tu debba conoscere linguaggi di programmazione o avere competenze tecniche. Vai sul sito di IONOS e dai vita alla tua idea online in un batter d’occhio. La tua avventura digitale parte qui - e parte gratis!

