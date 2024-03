Sito web facile e conveniente con Hostinger: solo 2,99€ al mese

Sito web facile e conveniente? Devi trovare il provider giusto. A tal proposito, Hostinger offre un pacchetto vantaggioso a un costo accessibile, con l’aggiunta di tre mesi gratuiti. Questo è possibile grazie al suo AI Website Builder, che permette di costruire un sito in soli quattro clic, sfruttando l’intelligenza artificiale.

L’AI Website Builder di Hostinger facilita la creazione di piattaforme online sia da computer che da dispositivi mobili. Attivando il servizio, il provider ti accompagna in un percorso guidato per scegliere un modello, personalizzare il design e pubblicare il sito rapidamente.

Sito web facile e conveniente con Hostinger a prezzo vantaggioso

Il pacchetto AI Website Builder di Hostinger è offerto a 2,99€ mensili per un anno, con tre mesi in omaggio e una politica di rimborso entro trenta giorni. Include anche un dominio gratuito del valore di 9,99€, caselle email senza costi aggiuntivi, traffico web illimitato, SSL gratuito e la possibilità di creare fino a cento siti web.

Sono disponibili 150 modelli preimpostati per strutturare il sito velocemente, mentre le funzioni drag-and-drop consentono di personalizzare ogni pagina in base alle tue necessità, ottenendo un sito personalizzato facilmente.

Per un euro aggiuntivo al mese, il pacchetto si arricchisce di un e-commerce integrato per vendere prodotti e servizi online, strumenti di marketing avanzati per promuovere il proprio progetto e funzionalità AI per agevolare la scrittura e l’ottimizzazione SEO, essenziali per un buon posizionamento su Google.

Inoltre, sono inclusi un generatore di immagini basato su AI, un generatore di blog automatizzato e uno strumento per analizzare le heatmap del sito, utili per comprendere il comportamento degli utenti e ottimizzare l’esperienza di navigazione. Se vuoi un sito web facile e conveniente da creare, soltanto Hostinger te lo consente. Abbonati subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.