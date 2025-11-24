Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sito web e dominio gratis per un anno con IONOS: la promo

IONOS è la soluzione per chiunque voglia creare un sito online ma non ne ha le competenze. E per un anno intero è gratis.
Edoardo D'amato
24 nov 2025
Molte persone sognano uno spazio digitale tutto loro, dove pubblicare contenuti, proporre servizi o sviluppare un progetto personale. Spesso, però, la scarsa dimestichezza con gli strumenti tecnici e i costi di un'agenzia frenano questo passo.

Una soluzione semplice arriva da IONOS: il piano Plus di MyWebsite include sito web e dominio senza costi per i primi dodici mesi. Ma dove sta la semplicità? Nel sistema basato sull'intelligenza artificiale, che costruisce pagine da zero in pochi minuti. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Come funziona IONOS MyWebsite Plus e cosa include

L'idea iniziale dell'utente è il punto di partenza. Basta descriverla brevemente all'AI builder di IONOS, che procede subito alla creazione del sito preparando una struttura iniziale completa di testi, layout e immagini pertinenti.

Da qui si entra nella fase di personalizzazione: l'editor integrato consente di intervenire su ogni elemento tramite strumenti immediati, pensati anche per chi non ha mai lavorato con software di sviluppo web o linguaggi di programmazione.

Il passaggio conclusivo riguarda la scelta del nome del sito, cioè il dominio che comparirà nella barra degli indirizzi. Nei primi dodici mesi il dominio è incluso senza costi, così come l'intero piano Plus. Il pacchetto comprende anche una casella e-mail da 12 GB, spazio hosting da 50 GB, supporto fino a 200 pagine, generatori AI dedicati a testi e immagini e il sistema SiteAnalytics, utile per monitorare le statistiche e le prestazioni del progetto online.

Per maggiori dettagli e per procedere all'attivazione basta andare sul sito di IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

