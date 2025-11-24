Sito web e dominio gratis per un anno con IONOS: la promo

Molte persone sognano uno spazio digitale tutto loro, dove pubblicare contenuti, proporre servizi o sviluppare un progetto personale. Spesso, però, la scarsa dimestichezza con gli strumenti tecnici e i costi di un'agenzia frenano questo passo.
Una soluzione semplice arriva da IONOS: il piano Plus di MyWebsite include sito web e dominio senza costi per i primi dodici mesi. Ma dove sta la semplicità? Nel sistema basato sull'intelligenza artificiale, che costruisce pagine da zero in pochi minuti. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.
Come funziona IONOS MyWebsite Plus e cosa include
L'idea iniziale dell'utente è il punto di partenza. Basta descriverla brevemente all'AI builder di IONOS, che procede subito alla creazione del sito preparando una struttura iniziale completa di testi, layout e immagini pertinenti.
Da qui si entra nella fase di personalizzazione: l'editor integrato consente di intervenire su ogni elemento tramite strumenti immediati, pensati anche per chi non ha mai lavorato con software di sviluppo web o linguaggi di programmazione.
Il passaggio conclusivo riguarda la scelta del nome del sito, cioè il dominio che comparirà nella barra degli indirizzi. Nei primi dodici mesi il dominio è incluso senza costi, così come l'intero piano Plus. Il pacchetto comprende anche una casella e-mail da 12 GB, spazio hosting da 50 GB, supporto fino a 200 pagine, generatori AI dedicati a testi e immagini e il sistema SiteAnalytics, utile per monitorare le statistiche e le prestazioni del progetto online.
Per maggiori dettagli e per procedere all'attivazione basta andare sul sito di IONOS.
Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto: