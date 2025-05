Sito web con dominio incluso: apertura e gestione gratis per un anno

Apertura e gestione di un sito web, con dominio incluso, gratis per un anno: è quanto propone l'ultima offerta di IONOS, azienda di web hosting tedesca, sul servizio MyWebsite Now Starter, soluzione pronta all'uso per tutti coloro che non hanno alcuna conoscenza di programmazione e vogliono ugualmente realizzare un sito.

L'offerta in corso di IONOS si riferisce al pacchetto MyWebsite Plus, ideale per la realizzazione di un sito web con la più alta libertà creativa. Al termine del primo anno, l'abbonamento si rinnova a 18 euro al mese per un anno, a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

I vantaggi del pacchetto MyWebsite di IONOS

Sia l'apertura che la gestione di un nuovo sito web non è alla portata di tutti, a meno che non si scelga un servizio che include un generatore AI di siti web che offre strumenti di editing intuitivi e semplici da usare, anche per chi non ha alcuna dimestichezza con il codice WordPress. Il pacchetto MyWebsite Now Starter presente queste e altre funzionalità, tra cui una casella di posta elettronica professionale con uno spazio da 12GB.

Un altro vantaggio dell'offerta di IONOS è l'inclusione di un dominio per un anno. Al contrario, la maggior parte della concorrenza fa pagare sia il dominio per un anno sia lo spazio hosting prescelto, per una spesa di gran lunga superiore nell'arco di un anno.

Tornando infine all'intelligenza artificiale, l'AI del website builder di IONOS è in grado di generare testi SEO, immagini e palette di colori per design professionali, nonché testi basati sull'AI e strumenti di ottimizzazione degli stessi.

L'offerta in corso sul sito ufficiale di IONOS, che propone il piano Website Now Starter Plus gratis per un anno, invece di 18 euro al mese, è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.