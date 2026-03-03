Hostinger: piani hosting con sconti fino all’84%

Piani scontati per ogni esigenza

Il piano Premium, disponibile da 2,49 euro al mese con abbonamento di 48 mesi, consente di creare fino a tre siti web e offre 20 GB di spazio SSD, due caselle email per sito gratuite per un anno e dominio incluso per 12 mesi. Sono compresi certificati SSL illimitati, backup automatici settimanali e strumenti di AI Website Builder che permettono di creare un sito in pochi minuti. Il rinnovo avviene a 9,99 euro al mese al termine del periodo promozionale.

Il piano Business, proposto a 2,99 euro al mese con l’84% di sconto, amplia le possibilità fino a 50 siti web e 50 GB di spazio NVMe, con backup giornalieri e su richiesta, CDN gratuita e strumenti AI avanzati per WordPress ed e-commerce. È una soluzione pensata per chi punta alla crescita e necessita di maggiore velocità e stabilità.

Per progetti con traffico più elevato o esigenze tecniche superiori, Cloud Startup parte da 6,99 euro al mese e offre fino a 100 siti web, 100 GB di spazio NVMe, 4 GB di RAM, 4 CPU Core e indirizzo IP dedicato. Il piano include supporto prioritario 24/7 e una funzione di aumento temporaneo della potenza per gestire picchi di traffico. L’uptime garantito al 99,9% e i data center globali completano l’infrastruttura.

Tutti i piani includono traffico illimitato, dashboard semplificata, migrazione gratuita automatica, hosting gestito per WordPress e garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Con oltre 4 milioni di clienti nel mondo, Hostinger rafforza così la propria posizione nel mercato dell’hosting, integrando AI, performance e accessibilità economica in un’unica piattaforma. Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.