Sito web con dominio gratis per un anno: l'offerta del provider di hosting IONOS

Il pacchetto MyWebsite Plus del provider di hosting IONOS è in offerta gratis per un anno invece di 18 euro al mese: consente di creare un sito web con dominio incluso senza alcun tipo di conoscenza tecnica, grazie all'utilizzo di un website builder di nuova generazione basato sull'intelligenza artificiale. Tutto quello di cui si ha bisogno, di fatto, è una idea precisa del progetto che si ha in mente.

Insieme al dominio, sono inclusi anche uno spazio di web hosting da 50 GB (fino a 200 pagine), strumenti AI per generare loghi, pagine web e testo, nonché una casella e-mail con 12 GB di spazio disponibile. Grazie a tutte queste caratteristiche, il piano Plus del pacchetto MyWebsite di IONOS si pone come lo strumento ideale per realizzare un sito con la massima libertà creativa.

Avviare un sito da zero in 3 passaggi

Il primo step è descrivere in modo chiaro l'idea, il progetto, il sogno che si ha in mente. La descrizione sarà poi data in pasto all'intelligenza artificiale, che porterà a compimento un sito web da zero nel giro di pochi minuti, seguendo le indicazioni fornite dall'utente in questo primo passaggio.

Subito dopo sarà possibile effettuare le modifiche desiderate, che siano i colori, le dimensioni delle varie sezioni del sito, il font utilizzato per testo e titoli. Modifiche che, è bene specificarlo, sono alla portata di tutti, grazie a un editor web semplice da usare e intuitivo.

Come terzo e ultimo step, infine, arriva la pubblicazione del sito in un clic. Ad ogni modo, ognuno può prendersi tutto il tempo che vuole, quindi se non si è sicuri di questo o quell'altro elemento si possono sempre affinare le ultime personalizzazioni per poi andare finalmente online.

L'offerta di IONOS, grazie alla quale è possibile ottenere un sito web con dominio incluso gratis per 12 mesi, è valida per un periodo di tempo limitato: la pagina dedicata si può raggiungere tramite il box qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.