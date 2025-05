Sito veloce, potente e sicuro con l'aiuto dell'AI: la soluzione hosting per WordPress di Aruba

Pagine che si aprono velocemente, prestazioni al top della categoria e funzioni di sicurezza indispensabili: sono le caratteristiche del sito ideale, ma è anche quanto offre la soluzione hosting per WordPress di Aruba, disponibile a partire da 14,90 euro per un anno grazie all'ultima promozione disponibile sul sito ufficiale.

Il piano Hosting WordPress Gestito di Aruba include il noto CMS pre-installato e con aggiornamenti automatici verificati, in modo da poter concentrarsi soltanto sulla produzione di nuovi contenuti. L'altro principale punto di forza è l'integrazione dell'intelligenza artificiale, attraverso cui chiunque può aprire un sito in pochi minuti realizzando il progetto tanto desiderato a proprio piacimento.

Creare un nuovo sito con l'AI di Aruba

L'intelligenza artificiale integrata nel piano hosting di Aruba include quattro funzionali AI: AI site launcher, AI page builder, AI helper e AI content generator. L'opzione AI site launcher consente di pubblicare un sito in pochi minuti semplicemente indicando all'intelligenza artificiale i propri obiettivi, lo stile e il tono di voce da utilizzare.

C'è poi la funzione AI page builder, attraverso cui è possibile generare pagina di qualsiasi tipo, donando al sito il design che meglio risponde ai propri desideri e alle proprie esigenze. Durante e dopo la creazione del sito si può anche consultare un chatbot AI per ottenere suggerimenti e un elenco di azioni da completare per apportare uno o più miglioramenti al sito.

Resta infine da menzionare la funzionalità AI content generator, con cui Aruba è in grado di realizzare testi e immagini per le proprie pagine. Tutto questo avviene con una semplice descrizione, grazie al supporto dell'intelligenza generativa.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Aruba è valida per un periodo di tempo limitato. Per maggiori informazioni potete seguire il link qui sotto che vi permetterà di avere accesso direttamente alla pagina dell'offerta.

