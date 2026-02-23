Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sito veloce e sicuro con IONOS: promo 2026 a 0 € per 12 mesi

IONOS propone hosting con dominio, SSL ed email inclusi, disponibilità 99,99% e fino a 120 € di sconto, con primo anno gratuito su selezionati piani.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 23 feb 2026
Diventare visibili online significa scegliere un’infrastruttura affidabile, veloce e sicura. Con le nuove offerte 2026, IONOS  punta a consolidare il proprio ruolo di provider di hosting n°1 in Europa, proponendo pacchetti con dominio, certificato SSL ed e-mail inclusi, oltre a un’offerta che prevede fino a 120 euro di scontoe, su alcuni piani, il primo anno gratuito.

Scopri l'offerta di Ionos

Hosting europeo con disponibilità garantita al 99,99%

IONOS garantisce una disponibilità del servizio pari al 99,99%, grazie a un’infrastruttura ridondante e a data center europei certificati. Questo si traduce in siti sempre online, caricamenti rapidi e continuità operativa, elementi fondamentali per chi gestisce un’attività digitale o un e-commerce.

La tecnologia è interamente europea, con standard elevati in termini di sicurezza, protezione DDoS, backup automatici fino a sei giorni e certificato SSL Wildcard incluso in ogni pacchetto.

Dominio, SSL ed e-mail inclusi

Tutti i piani hosting includono un dominio gratuito per un anno, certificato SSL e caselle e-mail professionali. L’obiettivo è offrire un pacchetto completo, senza costi nascosti, che permetta di avviare un progetto digitale in modo immediato.

Per chi utilizza CMS come WordPress, Joomla o Drupal, è disponibile l’installazione in un clic. Gli utenti più esperti possono contare su strumenti avanzati come SSH, SFTP, WP-CLI e gestione personalizzata delle risorse server.

I piani disponibili e l’offerta 2026

Il piano Plus è al centro della promozione principale: 0 euro al mese per 12 mesi, con un risparmio complessivo di 120 euro rispetto al prezzo standard, poi 9 euro al mese più IVA. Include 200 GB di spazio su NVMe SSD, risorse server estese, due caselle e-mail e prestazioni migliorate grazie alla CDN integrata.

Sono disponibili anche i piani Standard, pensato per progetti di piccole dimensioni, e Premium, dedicato a chi necessita di maggiori performance e spazio di archiviazione.

Assistenza 24/7 in lingua italiana

Uno dei punti di forza è l’assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua italiana. IONOS mette inoltre a disposizione un consulente personale per supportare lo sviluppo del progetto online.

Con oltre 6 milioni di clienti e più di 30 anni di esperienza, IONOS si posiziona come una soluzione competitiva nel mercato europeo dell’hosting, combinando prezzi promozionali, infrastruttura certificata e strumenti professionali per far crescere la propria presenza digitale. Per conoscere l'offerta di IONOS clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

