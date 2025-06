Sito pronto in pochi minuti: prova gratis il builder AI di Hostinger

Creare un sito web non richiede più conoscenze di programmazione né un team di esperti. Hostinger mette a disposizione un website builder con intelligenza artificiale che permette di realizzare un sito completo in modo guidato e intuitivo.

La prova gratuita di una settimana consente di testare tutte le funzionalità, senza obbligo di acquisto e senza inserire dati di pagamento.

Come funziona il website builder di Hostinger

Il funzionamento è immediato: si parte descrivendo lo scopo del sito - che si tratti di un portfolio, di un blog o di un’attività commerciale - e l'AI genera automaticamente una bozza personalizzata, già strutturata.

Da lì in avanti, tutto è modificabile tramite un comodo editor visuale: si possono cambiare layout, colori, testi, immagini e ogni altro dettaglio. Il sito prende forma in tempo reale, con la possibilità di pubblicarlo subito.

Per chi vuole vendere online, Hostinger integra anche una funzione e-commerce: è sufficiente caricare le immagini dei prodotti e sarà l’intelligenza artificiale a creare descrizioni, titoli ed etichette. In pochi minuti lo shop è online, pronto per ricevere ordini.

Il builder include una suite completa di tool basati su AI che aiutano in ogni fase della creazione e gestione del sito:

un generatore di testi automatici per pagine e descrizioni;

per pagine e descrizioni; un tool per creare immagini originali ;

; un assistente SEO che migliora la visibilità del sito;

che migliora la visibilità del sito; uno strumento per pubblicare articoli di blog in pochi clic.

Con Hostinger non è necessario acquistare servizi separati: hosting, dominio e strumenti avanzati sono inclusi in un’unica piattaforma. Ideale per chi parte da zero, per chi ha poco tempo o per chi vuole mantenere il controllo creativo.

La prova gratuita consente di provare tutto senza impegno. Al termine dei 7 giorni, si può scegliere se continuare con un abbonamento, senza costi nascosti o sorprese. Il servizio è pensato per startup, freelance, commercianti e chiunque abbia bisogno di essere online con una spesa minima. Per attivarlo basta andare sul sito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.