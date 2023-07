SiteGround: fino al 76% di sconto sul piano GrowBig

Cercate un host con cui migliorare la vostra presenza online? Con SiteGround avete l'opportunità di farlo, sfruttando lo sconto del 76% sul piano GrowBig, un'offerta che con soli 5,49€ + IVA al mese consente di coprire necessità di vario tipo, dalla semplice apertura di un sito alla gestione di un negozio in rete.

Approfittate dello conto per beneficiare di una piattaforma che garantisce il massimo della sicurezza e aumenta le prestazioni di caricamento del vostro sito.

SiteGround: sfruttate lo sconto e migliorate la presenza online del sito web

Il piano GrowBig di SiteGround, attualmente in offerta a 5,49€ + IVA al mese, offre veramente tanto. Innanzitutto è possibile gestire un numero illimitato di siti web, oltre a 100.000 visite mensili, beneficiando di 20GB di spazio.

A essere illimitato è anche il trasferimento dati, mentre il dominio, l'email e la CDN sono gratuiti e inclusi. Quest'ultima permette di accelerare ulteriormente il tempo di caricamento per i visitatori di diverse posizioni geografiche, caricando nella cache il contenuto su più server in tutto il mondo.

Con SiteGround il vostro sito è protetto da qualsiasi attacco informatico grazie a un firewall integrato e personalizzato, aggiornato costantemente con nuove regole di sicurezza, per far fronte alle minacce più recenti, risolvendo la vulnerabilità delle applicazioni. A ciò si aggiunge anche un sistema IA anti-bot, per la protezione contro attacchi automatizzati, oltre che SiteGround Security e molto altro.

Grazie a funzionalità di cache, come SuperCacher e cache dinamica basata su NGINX, il sito sarà sempre reattivo e veloce. Tutti i piani includono l'installazione di WordPress, insieme a una procedura guidata per la creazione di siti, aggiornamenti automatici del software, assistenza e molto altro. È anche possibile aggiungere collaboratori, ciascuno con un account personale che consentirà loro di accedere al sito in modo che possano svilupparlo per voi.

Sfruttate ora l'offerta e accelerate le prestazioni con SiteGround.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.