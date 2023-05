SiteGround: Avvia il tuo eCommerce con uno Sconto dell'82%

Se avete intenzione di aprire un sito e-Commerce, dominio e posta elettronica sono strumenti fondamentali per gestire vari aspetti, come la presenza in rete e il rapporto con i clienti. Due caratteristiche che SiteGround offre gratuitamente, se sottoscrivete uno dei suoi piani!

Proprio per chi possiede un negozio online non mancano soluzioni apposite. Potrete installare gratuitamente il software che desiderate e avere funzionalità incluse, come il certificato SSL di Let's Encrypt, che rende il vostro sito affidabile per le transazioni con gli acquirenti, e i backup giornalieri, per mettere in sicurezza tutti i dati che riguardano, prodotti, ordini e clienti caricati giornalmente.

SiteGround offre diverse tipologie di piani, adatti a ogni tipo di esigenza. In tutti casi, le infrastrutture fanno uso dei servizi Google Cloud, offrendo vari livelli di personalizzazione che è possibile scegliere per ottimizzare ulteriormente la velocità di caricamento. Il vostro sito funzionerà sempre al massimo delle prestazioni, che faccia uso di CMS basato su PHP o MySQL, e l'installazione è gratuita se ne scegliete uno tra quelli più popolari.

SiteGround: GrowBig è il piano ideale per gli eCommerce

La scelta giusta per chi decide di aprire o gestire un negozio online è sicuramente l'offerta GrowBig di SiteGround. Permette di gestire fino a 100.000 visite mensili, oltre a un numero illimitato di siti web, e mette a disposizione fino a 20GB di spazio d'archiviazione.

Dominio, certificati SSL, CDN e posta elettronica sono interamente gratuiti. Se non avete un software per la gestione dell'eCommerce, SiteGround vi offre WooCommerce con un certificato SSL incluso.

Tra le altre caratteristiche troviamo database illimitati, WordPress gestito, caching pronta all'uso e trasferimento dati illimitato. È anche possibile aggiungere collaboratori, tramite degli account appositi, oltre ad avere copie di backup su richiesta, beneficiando di un'ottimizzazione per il codice PHP, che velocizza il caricamento del sito fino al 30%. Il piano include anche una funzione di staging, per creare una copia del sito in un ambiente separato e testare nuove funzionalità.

GrowBig è disponibile con uno sconto dell'82% a soli 3,99 € + IVA al mese.

