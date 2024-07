Siri: beta in arrivo a gennaio 2025, ritardo o salto di qualità?

Apple sta per apportare importanti miglioramenti a Siri, il suo assistente vocale intelligente. Sebbene alcune novità verranno introdotte con iOS 18, previsto per questo autunno, come una nuova interfaccia utente e l'integrazione con il chatbot ChatGPT di OpenAI, le funzionalità più significative arriveranno nel 2025.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l'aggiornamento più rilevante di Siri sarà rilasciato con iOS 18.4 nella primavera del 2025. Questa versione permetterà a Siri di interagire in modo più diretto con le app integrate in iOS.

Per esempio, sarà possibile chiedere a Siri di modificare una foto e inviarla a un amico, offrendo un livello di assistenza molto più avanzato. Siri sarà anche in grado di capire cosa l'utente sta guardando sullo schermo del dispositivo, fornendo supporto contestuale basato su quello che viene visualizzato.

Apple sulla scia di Amazon e della nuova Alexa

Per garantire che queste nuove funzionalità siano ben testate, Apple prevede di lanciare una beta riservata agli sviluppatori iOS a gennaio 2025. Questa fase di test permetterà agli sviluppatori di esplorare le nuove capacità di Siri e fornire feedback a Apple prima del rilascio ufficiale. Non è ancora chiaro se Apple seguirà l'esempio di Amazon, che ha presentato una versione avanzata di Alexa integrata con un Large Language Model (LLM) basato sull'intelligenza artificiale, con una possibile introduzione di un modello di pagamento per accedere a queste funzionalità premium.

A settembre 2023, Amazon ha infatti mostrato una demo della nuova Alexa potenziata dall'IA, suggerendo che il lancio ufficiale potrebbe avvenire già a settembre 2024, con un costo di abbonamento mensile compreso tra i 5 e i 10 dollari. Questa mossa potrebbe spingere Apple a considerare un modello di pagamento simile per la versione avanzata di Siri, anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.

La sfida per gli assistenti vocali del futuro è di sfruttare al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza sempre più personalizzata e interattiva. Siri, con le nuove funzionalità previste per il 2025, punta a rendere la vita degli utenti più semplice e intuitiva, integrandosi perfettamente con le app e fornendo assistenza basata sul contesto.