Sinner vs Moutet e tutto il Roland Garros: dove vedere i match in streaming

Jannik Sinner sfiderà Corentin Moutet per il quarto turno del Roland Garros. L'obiettivo del campione italiano è entrare nella seconda settimana del torneo, per continuare la sua corsa verso la vittoria e la conquista della prima posizione nella classifica ATP. Il match è in programma a partire dalle 20:15 del 2 giugno.

Per guardare in streaming Sinner vs Moutet e tutti gli altri match del Roland Garros è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW. La piattaforma di streaming di Sky, tra i tanti contenuti che mette a disposizione degli utenti, propone anche il Roland Garros, da seguire senza limitazioni.

Il Pass Sport di NOW ora è in offerta a 14,99 euro al mese per 2 mesi (poi 24,99 euro al mese, senza vincoli) oppure a 14,99 euro al mese per 12 mesi. Entrambe le promozioni sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di NOW, qui di sotto. Una volta attivato il Pass, l'accesso ai contenuti sarà immediato. NOW è disponibile sia via browser web che tramite app per smartphone, tablet e Smart TV.

Sinner vs Moutet e tutto il Roland Garros in streaming su NΟW

Ιl Pass Sport di NOW consente l'accesso a tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, ai contenuti dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio. Ci sono tantissimi contenuti da guardare per tutti gli appassionati di sport, come le coppe europee di calcio, la Formula 1, i grandi tornei di tennis e molto altro.

Il Pass Sport ora costa 14,99 euro al mese, scegliendo il piano senza vincoli, per i primi 2 mesi. In alternativa, è possibile attivare il piano per 12 mesi con prezzo bloccato di 14,99 euro al mese. Entrambe le promozioni sono disponibili tramite il box riportato qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NOW.

