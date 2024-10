Sinner vs Machac: dove vedere in streaming la semifinale dell'ATP di Shangai

La semifinale del torneo ATP di Shangai vedrà la sfida tra Jannik Sinner e Tomas Machac. Per il tennista italiano si tratta di un'occasione molto importante per conquistare la finale (che sarebbe la prima nel torneo cinese) e rafforzare la sua posizione di numero uno al mondo. Il match di Sinner è in programma sabato 12 ottobre a partire dalle 10.30 (ora italiana).

Per guardare la semifinale in streaming è possibile affidarsi a NOW, andando ad attivare il Pass Sport, che consente l'accesso completo a tutta la programmazione sportiva di Sky, compresi, quindi, i tornei di tennis e, più in particolare, il torneo ATP di Shangai.

Con l'offerta in corso, il Pass Sport di NOW è ora disponibile al prezzo di 14,99 euro al mese per 12 mesi. In alternativa, è possibile puntare sulla versione senza vincoli, con un costo di 24,99 euro al mese. Per attivare il Pass basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Good battle 👊🏼💪🏼 forza pic.twitter.com/QPWLcLoqc7 — Jannik Sinner (@janniksin) October 6, 2024

Sinner vs Machac in streaming su NOW

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky e, quindi, anche alla sfida tra Sinner e Machac che mette in palio un posto nella finale del torno ATP di Shangai. Il Pass consente, quindi, agli appassionati di tennis di poter guardare in streaming i principali tornei della stagione.

In più, c'è il calcio, con la Serie A, con 3 partite per turno, la Champions League e i campionati esteri. Da notare anche la Formula 1 e la Moto GP oltre a molti altri eventi sportivi, da guardare comodamente in streaming.

NOW costa 24,99 euro al mese ma con l'offerta che prevede 12 mesi di permanenza minima è ora attivabile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese. Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.