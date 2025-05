Sinner-Ruud agli Internazionali Roma 2025: orario e dove vederla

Dopo aver superato Navone, de Jong e Cerundolo, Jannik Sinner questa sera giocherà contro Casper Ruud nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2025. Il tennista altoatesino, numero uno al mondo, vuole raggiungere in semifinale Lorenzo Musetti, che ieri ha vinto una partita difficilissima contro Zverev.

Sinner-Ruud agli Internazionali di Roma 2025: a che ora si gioca?

L’incontro è previsto sul Campo Centrale del Foro Italico con inizio non prima delle ore 19:00. Sarà effettivamente il primo ostacolo davvero ostico per Sinner. Certo, Cerundolo è un "cliente" non semplice, soprattutto sulla terra battuta, ma Ruud è di un'altra pasta.

Quella di stasera sarà la quarta sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud, e finora il bilancio è nettamente a favore dell'italiano, che ha vinto tutti i precedenti senza mai perdere un set. Il punteggio complessivo è di 3-0 per Sinner, con l'ultimo successo che risale a novembre, nelle semifinali delle ATP Finals di Torino, dove ha sconfitto Ruud con un netto 6-1, 6-2.

I due si erano già affrontati in precedenza a Vienna nel 2020 e nel 2021, con Sinner vincitore in entrambe le occasioni in due set, quando ancora era agli inizi della sua carriera nel circuito. Il vincitore di questa partita affronterà poi il vincente del match tra Paul e Hurkacz, previsto per domani.

