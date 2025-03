Sicurezza e privacy online senza rinunce: le nuove offerte AVG

Per gli utenti alla ricerca di una maggiore sicurezza e privacy online, segnaliamo le nuove offerte sui prodotti AVG Internet Security e AVG Ultimate, che consentono di risparmiare il 60%. La promozione è valida sui piani annuali e prevede una garanzia di rimborso della durata di trenta giorni.

I prezzi partono da 3,13 euro al mese, l'equivalente di 37,60 euro in un anno, per il prodotto Internet Security, il cui prezzo di listino è pari a 93,99 euro in dodici mesi. Il piano più completo, AVG Ultimate, è invece disponibile al prezzo scontato di 4,33 euro al mese, ossia 51,99 euro in un anno anziché 129,99 euro.

I piani Internet Security e Ultimate di AVG

Con AVG Internet Security si ottiene una protezione online completa. Merito di un antivirus pluripremiato, in grado di difendere gli utenti da virus, malware, ransomware ed eventuali attacchi hacker. Tra le funzionalità più interessanti si annoverano LinkScanner e Protezione email: il primo è un tool che consente di evitare l'accesso a siti web pericolosi, la seconda opzione provvede invece a bloccare gli allegati e-mail pericolosi onde evitare il rischio phishing. Un'ulteriore funzione da segnalare è Avvisi violazioni, con cui si riceve un avviso ogni volta che le password o la propria casella di posta elettronica subiscono una violazione o rientrano in una fuga di dati.

Con AVG Ultimate si va invece oltre la semplice protezione antivirus su uno o più dispositivi. Sul fronte della privacy, ad esempio, troviamo una VPN con crittografia militare, che aiuta a mantenere i propri dati sensibili al sicuro anche quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche. Oltre alla VPN, poi, aggiunge anche funzionalità legate al miglioramento delle prestazioni dei dispositivi, rispondendo così alle tante persone che notano un decadimento delle performance sia dei loro computer che degli smartphone a distanza di uno o più anni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.