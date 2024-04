Sicurezza in offerta: pacchetto Norton 360 Deluxe a meno di 3€/mese

Sicurezza in offerta in questo momento? Fra le tante possibilità, una soltanto merita particolare attenzione: il pacchetto Norton 360 Deluxe. Grazie allo sconto del 66%, pagherai soltanto 34,99 euro per il primo anno, che equivalgono a meno di 3€ al mese. Si tratta di una grande occasione, quindi non perdertela.

Norton 360 Deluxe: sicurezza in offerta a un prezzo pazzesco

Attivando la promo entro la data di scadenza potrai difendere fino a 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, tablet e smartphone. Questo perché Norton 360 Deluxe è una suite davvero completa, dove non mancano gli strumenti per una protezione totale dei dispositivi e della tua privacy. Ecco cosa trovi:

Protezione contro virus, ransomware, malware e attacchi hacker: la promessa di protezione al 100% da virus ti consente il rimborso se un virus non dovesse essere bloccato.

la promessa di ti consente il rimborso se un virus non dovesse essere bloccato. VPN per una navigazione privata e anonima: naviga in sicurezza su qualsiasi rete, anche Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati e la tua privacy.

naviga in sicurezza su qualsiasi rete, anche Wi-Fi pubbliche, proteggendo i tuoi dati e la tua privacy. Monitoraggio del Dark Web: assicurati che i tuoi dati personali non siano stati compromessi sul web oscuro.

assicurati che i tuoi dati personali non siano stati compromessi sul web oscuro. Controllo Parental: potrai controllare i tuoi figli mentre navigano online.

potrai controllare i tuoi figli mentre navigano online. Backup nel cloud da 50GB: proteggi i tuoi file più importanti con un backup sicuro e facilmente accessibile.

Con la sicurezza in offerta di Norton, avrai accesso a una protezione completa per il tuo primo anno a un prezzo davvero conveniente.

Oltre al pacchetto Deluxe, Norton offre diverse soluzioni per la sicurezza informatica, per soddisfare al meglio le tue esigenze e il tuo budget. Visita il sito ufficiale Norton per scoprire tutte le opzioni disponibili e scegliere quella più adatta a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.