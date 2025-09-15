Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sicurezza e privacy online senza limiti con PrivadoVPN: ora in offerta a 1,11 euro al mese
La promozione in corso permette di attivare il servizio VPN di PrivadoVPN a soli 1,11 euro al mese per due anni.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 set 2025
Gli utenti alla ricerca di una maggiore sicurezza e privacy online possono prendere in considerazione la soluzione proposta da PrivadoVPN, una delle principali VPN oggi disponibili sul mercato. Con sede in Svizzera, è in grado di offrire una protezione avanzata e, soprattutto, trasparente, con i suoi iscritti che beneficiano delle più severe leggi sulla privacy dei dati personali al mondo.

Al momento il piano della durata di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,11 euro al mese, per effetto del 90% di sconto rispetto al prezzo di listino. La promozione, disponibile sul sito ufficiale, prevede anche tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

privadovpn

Perché scegliere PrivadoVPN per la propria privacy e sicurezza online

Restando in materia di privacy, PrivadoVPN va ad aggiungere un ulteriore livello di protezione alle attività svolte sul web tramite una rigorosa politica no-log, per mezzo della quale nessuno può risalire né tantomeno accedere ai dati personali degli utenti iscritti al servizio. Il team della VPN con sede in Svizzera crede infatti in una rete Internet libera e aperta, con la privacy digitale a farla da padrona.

Un ulteriore motivo per cui scegliere PrivadoVPN è la velocità di connessione, nella stragrande maggioranza dei casi superiore rispetto alla concorrenza. Si tratta di un elemento importante soprattutto per quanti necessitano di un servizio di rete privata virtuale per navigare alla massima velocità, guardare un film in streaming o una serie tv senza interruzioni e giocare ai propri titoli preferiti sfidando ad armi pari i propri rivali.

L'attuale offerta sui piani della durata di due anni di PrivadoVPN, grazie alla quale è possibile attivare il servizio di rete privata virtuale a partire da 1,11 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.

