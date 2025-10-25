Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sicurezza digitale d'autunno: scopri la promo TotalAV Premium a 19€

Affronta l'autunno in sicurezza con TotalAV Premium. Proteggi i tuoi dispositivi da virus e truffe online e approfitta dell'offerta speciale a soli 19€.
Roberta Bonori
Pubblicato il 25 ott 2025
ra sessioni di smart working, film in streaming e acquisti per la nuova stagione, la rete diventa il nostro spazio quotidiano. Ma, proprio come l’autunno porta con sé i primi malanni di stagione, anche il web si popola di nuove minacce digitali. Phishing, virus, malware e truffe online: basta un clic sbagliato per mettere a rischio la propria privacy. La buona notizia? C’è un modo semplice per proteggersi: TotalAV Premium.

Una barriera intelligente contro le minacce del web

TotalAV Premium è un antivirus di nuova generazione pensato per chi vive costantemente connesso. Il suo sistema di difesa lavora in tempo reale per rilevare e neutralizzare qualsiasi tentativo di attacco informatico, proteggendo PC, smartphone e tablet da ogni rischio. Il cuore del software è WebShield, la tecnologia che blocca automaticamente siti dannosi, falsi e trappole digitali create per rubare password, dati bancari e informazioni personali.

E se trascorri molte ore su Chrome, puoi installare l’estensione dedicata di TotalAV: un alleato silenzioso che analizza ogni link prima ancora che tu ci clicchi sopra, offrendoti una navigazione sicura e fluida, senza rallentamenti. L’autunno è il momento perfetto per rimettere ordine - non solo negli armadi, ma anche nella propria vita digitale. Aggiornare i dispositivi, fare pulizia nei file e rafforzare la sicurezza è un investimento che ti farà affrontare i mesi più intensi dell’anno con maggiore tranquillità. E grazie alla promo stagionale di TotalAV Premium, puoi farlo risparmiando: solo 19€, con uno sconto immediato di 80€ sul prezzo originale di 99€. Non aspettare che un’e-mail sospetta o un sito truffaldino rovinino la tua routine online. Con TotalAV Premium ti bastano pochi minuti per installare la protezione completa e navigare senza pensieri. Approfitta ora dell’offerta autunnale e assicurati un autunno connesso, sicuro e senza sorprese.

