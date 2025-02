Sicurezza avanzata per la tua famiglia: scopri l'offerta esclusiva di Norton 360 Advanced

Quando ci ritroviamo a casa siamo tutti connessi a Internet. Dai genitori in smart working o che stanno facendo acquisti online dai figli che giocano in streaming o guardano cartoni animati, film e serie TV. Senza dimenticare come tutti, spesso anche i più giovani, hanno uno smartphone con il quale navigare sui social, consultare i siti web e utilizzare le varie app. Un’esperienza di connessione indispensabile, ma esposta a tanti, troppi, rischi. Con Norton Advanced 360 ogni famiglia può contare sulla sicurezza di cui ha bisogno. Attivalo ora con lo sconto del 66% sull’abbonamento annuale.

Come Norton Advanced 360 protegge tutta la famiglia

Norton Advanced 360 è una suite completa di strumenti specifici per la protezione e la sicurezza online. A renderla una scelta conveniente per tutta la famiglia c’è la possibilità di utilizzare questi strumenti su 10 dispositivi simultaneamente. PC, Mac, smartphone, tablet, console e Smart TV sono quindi al sicuro da tutti i possibili attacchi informatici e violazioni dei propri dati sensibili. Spesso, infatti, gli hacker utilizzano i dispositivi smart delle case intelligenti, soprattutto quelli più vulnerabili, per accedere alla rete Wi-Fi e da qui violare i dati personali.

Inoltre Norton Advanced 360 si rivela eccellente per le funzionalità messe a disposizione dei genitori che possono monitorare le attività online dei figli, impostare limiti di tempo per l’uso dei dispositivi, adattare le restrizioni all’età del bambino e bloccare contenuti considerati inappropriati.

E poi Norton Advanced 360 include il Password Manager per la gestione di tutte le credenziali d’accesso, il Dark Web Monitoring per verificare se le proprie informazioni personali (dati finanziari, e-mail, password) sono stati compromessi e il SafeCam per PC per proteggere la webcam dagli accessi non autorizzati. Norton Advanced 360 è in offerta a 3,75€ al mese (44,99€ per il primo anno) con lo sconto del 66%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.