Shopping online sicuro con Surfshark: approfitta dell'offerta

Fare shopping online è comodo e veloce, ma può nascondere rischi per la tua sicurezza e i tuoi dati personali. Navigare senza protezioni ti espone a truffe, furti d’identità e monitoraggio da parte di tracker. Con Surfshark VPN puoi acquistare online in tutta tranquillità, proteggendo la tua privacy e i tuoi dati sensibili. Con un'offerta imperdibile a soli 2,19 € al mese (anziché 4,78 €), e 3 mesi extra gratuiti, Surfshark è la soluzione ideale per chi cerca protezione online senza compromessi.

Surfshark si distingue per le sue funzionalità avanzate e l'attenzione alla privacy. Ecco cosa rende unica questa VPN:

Dispositivi illimitati : proteggi tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento.

: proteggi tutti i tuoi dispositivi con un unico abbonamento. Protezione antimalware e Ad Blocker : blocca malware, tracker e annunci fastidiosi, rendendo la tua navigazione più sicura e fluida.

: blocca malware, tracker e annunci fastidiosi, rendendo la tua navigazione più sicura e fluida. Alternative ID : crea un’identità virtuale per proteggere le tue informazioni personali ed evitare spam e fughe di dati.

: crea un’identità virtuale per proteggere le tue informazioni personali ed evitare spam e fughe di dati. Alert su violazioni dei dati : ricevi notifiche immediate se i tuoi dati sensibili vengono compromessi.

: ricevi notifiche immediate se i tuoi dati sensibili vengono compromessi. Crittografia di livello superiore: naviga con una sicurezza senza pari grazie a una crittografia conforme agli standard del settore.

Affronta il Web in sicurezza

Quando navighi senza una VPN, il tuo indirizzo IP e le tue attività online sono visibili a tracker, hacker e siti web. Surfshark VPN ti consente di nascondere il tuo indirizzo IP, rendendo la tua connessione sicura e privata. Con la tecnologia Nexus, Surfshark instrada il tuo traffico attraverso un'intera rete di server, garantendo una protezione superiore rispetto alle VPN tradizionali.

Soluzioni personalizzate per ogni esigenza

Surfshark offre tre piani principali per adattarsi a qualsiasi necessità:

Starter : ideale per la navigazione quotidiana, include VPN e Alternative ID.

: ideale per la navigazione quotidiana, include VPN e Alternative ID. One : la soluzione perfetta per chi cerca una protezione completa, con VPN, Antivirus e Alert sulle violazioni dei dati.

: la soluzione perfetta per chi cerca una protezione completa, con VPN, Antivirus e Alert sulle violazioni dei dati. One+: per chi vuole la massima sicurezza, con un focus sulla protezione dell'identità.

Con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, puoi provare Surfshark senza rischi e scoprire quanto è semplice navigare in sicurezza. Per conoscere l'offerta completa di Surfshark clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.