Shopping di Natale sicuro: con una VPN c'è anche la protezione dal phishing

Il phishing è una delle principali minacce informatiche, soprattutto in questo periodo di shopping natalizio. Contrastarlo è possibile ma prestare sempre la massima attenzione può non essere sufficiente in quanto gli attacchi di phishing diventano sempre più efficaci.

C'è, però, una soluzione. Con NordVPN, infatti, è possibile accedere a un'arma in più contro le minacce rappresentate dal phishing. Il servizio, infatti, è la prima e unica app VPN a essere certificata come software anti-phishing.

Secondo i test effettuati da AV-Comparatives, infatti, il sistema Threat Protection Pro integrato in NordVPN è in grado di rilevare con successo almeno l'85% dei siti web di phishing, offrendo una protezione aggiuntiva all'utente. Questo sistema sfrutta l'AI per rilevare le minacce e garantire la massima sicurezza.

Per attivare NordVPN, in questo momento, è possibile puntare sul piano biennale con 3 mesi extra. Il costo del piano Base è di 2,99 euro al mese mentre il piano Plus, che integra anche il sistema Threat Protection Pro per la protezione contro malware e phishing, ha un costo di 3,89 euro al mese.

Le offerte includono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

NordVPN: protezione contro il phishing e molto altro

Con NordVPN è possibile scegliere la migliore VPN sul mercato. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati oltre a una politica no log, che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

La VPN garantisce l'utilizzo senza limiti di banda oltre che la possibilità di utilizzo di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter evitare blocchi geografici online. Il servizio è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea.

Per accedere alle offerte di NordVPN basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.