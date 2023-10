Shopify: WorkMagic offrirà attività automatizzate di marketing

WorkMagic è una start-up che promette di migliorare gli sforzi dei venditori Shopify (su piccola scala), sfruttando alla sua piattaforma innovativa. Infatti, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa WorkMagic permetterà di automatizzare le attività di marketing su Shopify. In questo modo i venditori potranno ottenere enormi benefici, non solo di tempo, ma anche a livello economico. WorkMagic è una piattaforma con diverse funzionalità, dalla generazione di testi e immagini, alla gestione delle campagne ads e all’analisi dell’attribuzione. Come dichiarato dal CEO di WorkMagic ed ex responsabile della crescita aziendale presso TikTok Ads, Lindon Yang, ai colleghi di TechCrunch: “Un negozio di bellezza gestito da quattro o cinque persone, in genere dovrebbe trascorrere un mese intero a scattare foto del Black Friday e spendere 10.000-20.000 dollari. Questo lavoro ora può essere svolto completamente dalla nostra piattaforma”.

Come funziona WorkMagic su Shopify

Una volta che gli utenti Shopify avranno concesso l’accesso ai propri account business su Facebook e Google, la piattaforma analizzerà l’efficacia delle varie campagne. Fatto ciò, l’AI suggerirà e genererà contenuti alternativi considerati più funzionali. Come ricorda ancora Yang, il vantaggio di avere un modello di attribuzione è questi continuano a perfezionarsi sulla base di un flusso costante di feedback di dati, che permette di capire quali contenuti funzionano e quali no. WorkMagic è progettato per essere uno strumento di potenziamento di Shopify e si rivolge soprattutto ai piccoli commercianti con un valore lordo annuo delle merci inferiore a 1 milione di dollari. Dall’altro lato, i suoi modelli di attribuzione mirano ad aiutare i brand più importanti ad aumentare l’efficienza del budget mediatico.

Dal suo debutto, WorkMagic ha visto una crescita esponenziale degli utenti registrati e degli abbonamenti. Con il sempre maggiore utilizzo di Shopify, anche gli imprenditori dovranno acquisire competenze di marketing. WorkMagic, con la sua piattaforma intuitiva, capace di gestire in modo automatico varie attività di marketing, semplificherà il lavoro dei venditori, aiutandoli a creare campagne funzionali e far crescere così gli introiti del proprio shop online, riducendo sensibilmente i costi.