Adobe Firefly, IA generativa per testi e immagini

Anche Adobe ha deciso di entrare a far parte a del mondo dell’intelligenza artificiale generativa e infatti nelle score ore ha lanciato Adobe Firefly, na nuova famiglia di modelli creativi focalizzati sulla generazione di immagini ed effetti di testo.

Adobe Firefly: nuovi modelli creativi per generare immagini e testo con l'AI

Adobe Firefly ha come obiettivo quello di andare a migliorare la precisione dei prodotti della nota software house e rendere più potenti e semplici i flussi di lavoro di Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud e Adobe Express.

Da tenere presente che Adobe Firefly fa parte di una serie di nuovi servizi di intelligenza artificiale generativa Adobe Sensei su tutte le piattaforme cloud di Adobe.

L’esperienza dell’azienda nell'ambito dell'intelligenza artificiale, però, non è cosa nuova e quanto ora proposto va a costituire un’espansione degli strumenti IA già introdotti tempo addietro in Photoshop, Express e Lightroom.

Allo stato attuale delle cose, Adobe Firefly è già disponibile in beta per gli interessati e non presenta alcun costo fisso, almeno non per ora. Chiunque può quindi servirsene, a prescindere dall’esperienza o dal talento, e ottenere risultati per certi versi simili a quelli già visto con DALL-E.

La peculiarità di questa soluzione sta però nel fatto che Adobe sta addestrando il suo servizio in via esclusiva sui contenuti disponibili tramite Adobe Stock che è una libreria multimediale esente da royalty. In questo modo, si possono aggirare eventuali polemiche inerenti i diritti d’autore delle immagini che vengono prodotte dagli utenti andando a sfruttare l’intelligenza artificiale.