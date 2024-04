Sfrutta l'offerta di pCloud: storage online a vita a soli 199 euro

Hai mai desiderato di avere un archivio sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo per tutti i tuoi file? Ora è possibile con pCloud, il servizio di storage online a vita che offre piani convenienti e sicuri per le tue esigenze di archiviazione.

pCloud: storage online a vita con una soluzione per tutti

Che tu sia un professionista che necessita di archiviare documenti importanti o un appassionato di fotografia che desidera conservare i propri ricordi in sicurezza, pCloud ha la soluzione perfetta per te. Con diversi piani disponibili, tra cui Premium da 500GB a 199 euro, Premium Plus da 2TB a 399 euro e Ultra da 10TB a 1190 euro, il provider offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare ogni esigenza.

Perché scegliere pCloud? Oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo, pCloud si distingue per la sua sicurezza e affidabilità. I tuoi file saranno protetti da crittografia di alto livello e accessibili da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone o tablet.

In questo momento è in corso una promozione imperdibile: sconti fino al 37% sui piani di archiviazione a vita. Tutti i piani offrono:

Sicurezza: crittografia di alto livello, certificati TLS/SSL e 5 copie di file su server differenti per la massima protezione dei tuoi dati.

crittografia di alto livello, e 5 copie di file su server differenti per la massima protezione dei tuoi dati. Accessibilità: accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone o tablet.

accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, computer, smartphone o tablet. Convenienza: prezzi accessibili e sconti fino al 37% .

prezzi accessibili e . Affidabilità: servizio affidabile con garanzia di rimborso di 14 giorni.

Scegli pCloud e archivia i tuoi file con la massima sicurezza e convenienza! Non perdere l'occasione di approfittare di questa promozione a tempo limitato e ottenere uno storage online a vita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.