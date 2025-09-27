Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Sfrutta l'AI per creare il tuo sito web con Hostinger: promo fino al 75% di sconto
Scopri la promo Hostinger: fino al 75% di sconto su hosting + AI website builder, dominio gratuito, migrazione inclusa e supporto 24/7.
Eleonora Busi
Pubblicato il 27 set 2025
Con Hostinger puoi creare il tuo sito web professionale in pochissimi minuti, grazie all'Intelligenza Artificiale, e risparmiare al tempo stesso. La piattaforma ha infatti lanciato una promozione imperdibile, con sconti fino al 75% sui suoi piani hosting che includono anche il nuovo website builder AI: ti permetterà di trasformare un'idea in un progetto concreto e online in pochi minuti. A ciò si aggiungono dominio gratuito, migrazione del sito senza costi e assistenza continua 24/7.

Risparmia fino al 75% con Hostinger

Con l'AI realizzi il tuo sito web in pochi clic

La vera novità è l’integrazione dell’intelligenza artificiale: con Hostinger Horizons è possibile creare un sito o un’app web chattando con l’AI, che genera design, testi e persino ottimizzazione SEO in tempo reale. Non servono competenze tecniche: l’editor drag-and-drop e i template personalizzabili permettono di lanciare un e-commerce, un blog o un sito aziendale in pochi minuti.

Chi sceglie WordPress potrà affidarsi agli strumenti AI per scrivere descrizioni prodotto, creare loghi e gestire contenuti con grande rapidità. E per chi ha già un sito, la migrazione è gratuita e veloce: in media bastano 20 minuti e non si verifica alcun downtime.

La promozione mette a disposizione tre pacchetti principali:

  • Premium (75% di sconto, 2,99 euro/mese), ideale per iniziare;
  • Business (73% di sconto, 3,99 euro/mese), perfetto per chi punta alla crescita con strumenti avanzati;
  • Cloud Startup (69% di sconto, 7,99 euro/mese), pensato per gestire progetti complessi e con elevato traffico.

Tutti i piani includono tre mesi gratis, dominio gratuito, certificati SSL illimitati, backup automatici e protezione DDoS, oltre a data center distribuiti in tutto il mondo per garantire velocità e stabilità.

Scegli il tuo piano Hostinger scontato

Le potenzialità di questa offerta sono molteplici: un freelance che desidera presentare i propri servizi in maniera professionale, un piccolo e-commerce che vuole crescere senza preoccuparsi di aspetti tecnici, o ancora una startup che ha bisogno di un’infrastruttura scalabile e sicura. In ogni caso, Hostinger offre la flessibilità per trasformare un’idea in realtà online.

Con questa promo, Hostinger va incontro a una gran fetta di utenza: grazie agli sconti fino al 75% è l'occasione perfetta per chi vuole aprire un primo sito web o e-commerce, oppure per coloro che già ne hanno uno e cercano una piattaforma hosting completa e ricca di vantaggi. Approfitta dell'offerta Hostinger online.

