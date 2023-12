Set LEGO Orchidea ora a soli 39,90€ su Amazon

Il set LEGO Orchidea è in offerta a 39,90€ su Amazon, grazie al 20% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 49,99€. Soltanto il mese scorso è andato letteralmente a ruba, con oltre 5.000 acquisti. Ecco il link all'offerta.

Il modello di orchidea in LEGO è uno dei migliori set della collezione Botanical. Permette agli adulti di rilassarsi e di far fiorire la loro creatività, sia da soli che in compagnia del proprio partner.

Set LEGO Orchidea in sconto del 20% su Amazon

Elegante e allo stesso tempo decorativa: l'orchidea del set LEGO Botanical è un oggetto ideale per abbellire una stanza della propria casa o il proprio ufficio. Presenta in tutto cinque foglie alla base e due radici aeree, così da ricreare una vera e propria orchidea.

È inoltre possibile personalizzare i fiori, le foglie, le radici e gli steli, così da lasciare libero sfogo alla creatività di tutti. Per le sue caratteristiche, è un'idea regalo elegante per le persone che amano arredare la propria casa.

Altri set LEGO appartenenti alla collezione Botanical che si possono prendere in considerazione sono "Piante grasse", "Bouquet di fiori", "Tulipani" e "Albero Bonsai".

La confezione LEGO Orchidea da 608 pezzi è in offerta a soli 39,90€ su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna garantita entro Natale. In più, gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.