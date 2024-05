Ottieni 3 mesi gratis di Apple TV+ con questa nuova offerta

La qualità ha un prezzo. Nel caso di Apple TV+, il servizio di film e serie tv in streaming di Apple, è la quantità di contenuti disponibili. Per alcuni può essere il principale punto negativo dell'offerta, per altri invece è il tratto distintivo. Per tanti altri.

Grazie alla nuova offerta in corso, puoi provare gratis 3 mesi Apple TV+ acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Per riscattare l'offerta è sufficiente che ti colleghi a questa pagina della piattaforma streaming.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV+

Per riscattare l'offerta di 3 mesi gratuiti di Apple TV+ accendi il tuo nuovo dispositivo Apple, effettua l'accesso al tuo ID Apple, quindi apri l'App Store e seleziona l'app Apple TV: dopo pochi secondi vedrai comparire un banner con l'offerta.

Se non vedi comparire la promozione a te riservata, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all'ultima versione di tvOS, macOS, iPadOS o iOS. Per beneficiare dell'offerta, ricordati di attivarla dall'applicazione Apple TV entro tre mesi dalla configurazione del tuo nuovo prodotto Apple. In aggiunta a ciò, ti ricordiamo anche che puoi condividere l'abbonamento con altre cinque persone della tua famiglia per tutta la durata della prova gratuita.

Tra le novità di questo mese, segnaliamo la prima stagione della serie Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin (dal 14 maggio), il debutto della serie Dark Matter (dall'8 maggio) e la terza stagione della serie televisiva Acapulco, con protagonisti Julian Sedgwick, Rossana De Leon e Lobo Elias.

Approfitta della nuova promozione in corso per riscattare 3 mesi gratis di Apple TV+ e goderti l'intero catalogo. Al termine della prova gratuita, il servizio si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che tu non decida di disdire il contratto senza alcun costo aggiuntivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.