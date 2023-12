Set LEGO Albero Bonsai a soli 47,99€ (arriva prima di Natale)

L’albero Bonsai della LEGO è una delle migliori offerte del giorno Amazon. Oggi è in vendita a soli 47,99€, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a interessi zero da 16€ al mese. Basta scegliere l’opzione del pagamento a rate in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

L'Albero Bonsai è uno dei migliori set LEGO per adulti oggi in circolazione. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano i pezzi intercambiabili e il design ecosostenibile.

Set LEGO Albero Bonsai a meno di 48€ su Amazon

All'interno della confezione sono presenti oltre 875 pezzi che consentono di abbracciare l'arte bonsai. Durante la costruzione, è possibile vivere momenti di relax e concentrazione, l'ideale dunque per tutte quelle persone alla ricerca della pace anteriore.

Il set appartiene alla Botanic Collection e si ispira a un vero bonsai. Ciò significa che proprio come avviene per gli incantevoli alberi in miniatura, gli utenti sono chiamati a potare e modellare il proprio set a loro piacimento.

Un altro punto di forza di questo modello sono i pezzi intercambiabili. Volendo, è possibile scegliere tra i fiori di ciliegio, qui presenti con un rosa sgarciante, oppure le foglie verdi classiche.

L’albero Bonsai LEGO è in offerta a soli 47,99€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono usufruire delle spese di spedizione gratuite. E se lo ordini oggi, lo puoi ricevere a casa tua entro la giornata di venerdì 22 dicembre.

