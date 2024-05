Apple Music: con 6 mesi gratis accedi a oltre 100 milioni di brani

Con Apple Music puoi accedere ad una immensa piattaforma di musica in streaming con oltre 100 milioni di brani, podcast, contenuti originali e persino una app dedicata soltanto alla musica classica, che ti permette di ascoltarla nelle migliori condizioni possibili. Puoi provarla gratis per 1 mese, ma c'è anche un modo per estendere il periodo gratuito a 6 mesi. Ecco come.

6 mesi gratis di Apple Music

Per accedere all'offerta devi acquistare un nuovo iPhone, delle AirPods, HomePod o prodotti Beats di ultima generazione. A questo punto ci sono due procedure diverse da seguire.

Per riscattare l'offerta con i dispositivi audio compatibili che hai acquistato, assicurati che il tuo iPhone o iPad sia aggiornato all'ultima versione di iOS o iPadOS. Collega quindi il tuo dispositivo audio al tuo iPhone o iPad e apri l'app Apple Music. Accedi con il tuo ID Apple e, se l'offerta non compare immediatamente, cerca nella sezione Home e tocca su "Ottieni 6 mesi gratis".

Se invece hai acquistato un iPhone e vuoi sfruttarlo per ricevere l'offerta, ti basta accenderlo ed effettuare l'accesso con il tuo ID Apple. A quel punto, aprire l'app Apple Music: l'offerta dovrebbe apparire immediatamente dopo il lancio dell'app o nella sezione Home. Anche qui, tocca "Ottieni 6 mesi gratis" per attivare l'offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.