Musica al potere: prova gratis Apple Music fino a 6 mesi

Se appena stacchi dal lavoro hai già le cuffie per ascoltare la musica, se prima di partire per una gita fuori-porta dedichi almeno mezz'ora di tempo per preparare una playlist sempre diversa, se non vedi l'ora che finisca la scuola per restare ore e ore con i tuoi brani preferiti, allora non puoi restare un minuto di più senza il miglior servizio musicale in streaming oggi disponibile sul mercato: Apple Music.

Puoi provarlo gratis per un mese se ti iscrivi per la prima volta o completi la sottoscrizione ad Apple One, l'abbonamento che include tutti i principali servizi della casa di Cupertino. Oppure fino a sei mesi, acquistando un dispositivo idoneo. Verifica l'offerta per te disponibile su questa pagina di Apple Music.

Come provare gratis Apple Music fino a 6 mesi

Per usufruire della prova gratuita di 6 mesi di Apple Music devi acquistare un nuovo iPhone, gli auricolari AirPods, lo smart speaker HomePod o uno dei prodotti Beats idonei. Più nello specifico, ecco i dispositivi compatibili con l'attuale offerta:

iPhone: tutti i modelli

HomePod: HomePod e HomePod Mini

AirPods: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Pro e AirPods Max

Beats: Beats Studio Buds +, Beats Solo Pro, Powerbeats, Beats Studio Pro, Beats Fit Pro, Powerbeats Pro, Beats Studio Buds

Se ad esempio hai acquistato un nuovo iPhone, per riscattare l'offerta devi semplicemente accendere il dispositivo iOS, effettuare l'accesso al tuo ID Apple, aprire l'App Store e selezionare Apple Music: dopo pochi istanti si aprirà un avviso con l'offerta a te riservata. Per riscattare il periodo di prova, non devi far altro che premere su Ottieni 6 mesi gratis e il gioco è fatto.

Puoi verificare l'offerta a te riservata collegandoti su questa pagina del servizio Apple Music.

