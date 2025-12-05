Server VPS di IONOS: traffico illimitato e 1 Gbps con sconti fino al 40%

Con i server VPS di IONOS potrai avere un partner digitale efficiente e certificato ISO che ti garantirà prestazioni elevate, sicurezza e assistenza continua per il tuo sito web o il tuo progetto online. Ora puoi approfittare di sconti che arrivano fino al 40% a seconda del pacchetto che andrai a scegliere.

IONOS ti mette a disposizione una disponibilità del 99,99% assicurata da infrastrutture ridondanti e architetture intelligenti che ti aiuteranno a mantenere i tuoi servizi sempre attivi e accessibili.

La velocità e la sicurezza sono garantite dai server Dell Enterprise con processori AMD e Intel di ultima generazione e storage SSD Samsung NVMe, con firewall personalizzabili e protezione DDoS, che ti difenderanno da attacchi e interruzioni. In più, con le soluzioni di backup avanzate, tra cui Acronis e storage dedicato, potrai proteggere i tuoi dati e ripristinarli facilmente.

Come detto, sono diversi i pacchetti VPS in offerta, noi te ne segnaliamo due:

Il più venduto : 6 vCore CPU, 8 GB RAM, 240 GB NVMe a soli 5 €/mese per 24 mesi (anziché 8 €), con attivazione di 10 € IVA escl

: 6 vCore CPU, 8 GB RAM, 240 GB NVMe a soli 5 €/mese per 24 mesi (anziché 8 €), con attivazione di 10 € IVA escl Il più conveniente (VPS XXL): 12 vCore CPU, 24 GB RAM, 720 GB NVMe a soli 15 €/mese per 24 mesi (anziché 29,50 €), con attivazione di 10 € IVA escl.

Con ogni VPS avrai accesso root completo, compatibilità Dual Stack IPv4 e IPv6 e la possibilità di scegliere tra diversi sistemi operativi, dai più recenti Linux a Windows Server con distribuzione immediata: in pochi minuti, il tuo VPS sarà subito pronto e operativo.

Infine, per la gestione delle applicazioni web, è disponibile Plesk Web Host Edition, una piattaforma intuitiva per controllare siti, domini e database. Con i VPS e server di IONOS avrai tutto quello che serve per una gestione efficace del tuo business digitale.

