Server Dedicati Aruba: infrastruttura su misura per ogni esigenza IT

Dalla startup in crescita all’impresa enterprise, Aruba offre una gamma completa di Server Dedicati pensata per rispondere a ogni necessità: dal singolo server fino a soluzioni complesse e scalabili, ideali per progetti di cloud privato, AI, machine learning e gestione dati mission-critical. L’intera infrastruttura è supportata da data center di proprietà in Italia, alimentati al 100% da fonti rinnovabili.

Novità: server con processori AMD Genoa e GPU Nvidia L40S

Nel nuovo catalogo spiccano tre server di ultima generazione:

Server AI - A110 : potenziato con GPU Nvidia L40S , ideale per sviluppi di Private AI e progetti ML evoluti.

: potenziato con GPU , ideale per sviluppi di Private AI e progetti ML evoluti. PR - A104 e PR - A105: dotati di processori AMD EPYC Genoa fino a 32 core, per performance elevate e workload esigenti.

Promo fino al 30 luglio 2025: -20% e setup gratuito

Fino a fine luglio puoi attivare un Server Bare Metal con CPU AMD con il 20% di sconto e setup gratuito. I server sono altamente configurabili, affidabili e indicati anche per ambienti virtualizzati o multi-tenant.

Bare Metal, VDS e GPU Server: prestazioni su misura

Server GPU a partire da 193,75 €/mese + IVA con scheda Nvidia L40S: ideali per AI, rendering e simulazioni grafiche avanzate.

a partire da + IVA con scheda Nvidia L40S: ideali per AI, rendering e simulazioni grafiche avanzate. Server AMD con EPYC o Ryzen: robustezza e flessibilità con prezzi da 47,92 €/mese + IVA.

con EPYC o Ryzen: robustezza e flessibilità con prezzi da + IVA. Server Intel con CPU Xeon e Raptor Lake: soluzioni equilibrate a partire da 49,90 €/mese + IVA.

Servizi di rete e sicurezza integrati

Firewall dedicato con tecnologia Fortinet ASIC

con tecnologia Fortinet ASIC Switch fisici o virtuali , anche su tecnologia Dell Powerconnect

, anche su tecnologia Dell Powerconnect Backup avanzato, programmabile e con distribuzione geografica

Colocation e infrastrutture personalizzate

Aruba offre diverse soluzioni per ospitare fisicamente i tuoi server, a partire da unità rack dedicate fino a configurazioni più complesse come i Private Rack e le Private Cage, ideali per garantire maggiore riservatezza e controllo. Per le aziende con esigenze di massima autonomia, è disponibile anche la Data Center Suite, una sala dati privata con accesso esclusivo. Tutti i servizi sono erogati all'interno di data center di proprietà certificati Rating 4 ANSI/TIA 942B-2017, che assicurano i più alti standard in termini di affidabilità, sicurezza e continuità operativa. Per conoscere l’offerta completa di Aruba clicca qui.