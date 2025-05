Server dedicati Aruba in offerta: prestazioni dedicate e controllo completo delle configurazioni

In questi giorni Aruba sta offrendo il 20% di sconto e setup gratuito su tutti i server dedicati fisici che montano il processore AMD. Per usufruire dello sconto è sufficiente selezionare il server di proprio interesse, aggiungerlo al carrello e inserire nel campo apposito il codice promozionale AMD20.

Prestazioni dedicate, strumenti di sicurezza avanzati, controllo completo delle configurazioni e riduzione dell'hardware fisico: sono questi i principali punti di forza di un server dedicato fisico, grazie al quale i professionisti e le aziende possono supportare la crescita del loro business grazie a performance, sicurezza e affidabilità di livello superiore.

Perché usare i server dedicati di Aruba

I server bare metal di Aruba possono essere usati ad esempio nel settore web hosting per ospitare progetti multi-sito, portali di notizie o siti di e-commerce ad alto traffico, così come web application aziendali e ambienti di test. Tutto questo potendo sfruttare risorse dedicate e performance elevate.

L'utilizzo dei server dedicati può essere centrale anche per un'attività che vuole potenziare il proprio business sfruttando l'intelligenza artificiale privata. Questa tipologia di server permette infatti di gestire in autonomia i propri dati all'interno di un server, dando un boost determinante per funzionalità quali la realizzazione di contenuti, la creazione di immagini, la generazione, traduzione ed elaborazione di testi.

Tra gli altri casi d'uso, un server dedicato fisico può essere considerato come un alleato importante nella strategia di protezione dei dati della propria azienda. A questo proposito, si può inserire all'interno di un'infrastruttura critica di disaster recovery per sfruttare i vantaggi in termini di backup dei file.

La promozione di Aruba, che consente di ottenere il 20% di sconto sui server dedicati fisici con processore AMD, è valida per un periodo di tempo limitato. Per visualizzare l'elenco completo dei server in offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata tramite il link qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.