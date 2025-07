Server dedicati Aruba con processori AMD: -20% e setup gratuito

Chi è alla ricerca di un'infrastruttura potente e affidabile per supportare il proprio business online può approfittare della nuova offerta Aruba: 20% di sconto immediato e setup gratuito sui server dedicati con CPU AMD.

Basta inserire il codice promo AMD20 al momento dell'acquisto per ottenere il vantaggio. L'iniziativa è attiva fino al 30 luglio.

Prestazioni elevate, controllo totale e zero compromessi: perché scegliere i server dedicati Aruba

Affidarsi a un server dedicato significa puntare su performance stabili, risorse interamente riservate e la possibilità di modellare l'infrastruttura in base alle esigenze specifiche del proprio progetto. I server di Aruba con processori AMD offrono tutto questo, combinando potenza di calcolo, affidabilità operativa e massima sicurezza.

A differenza delle soluzioni condivise, i server dedicati garantiscono l'uso esclusivo dell'hardware, permettendo di evitare colli di bottiglia dovuti ad altri utenti e riducendo i rischi di downtime. Inoltre, il pieno accesso root consente di gestire in autonomia sistema operativo, configurazioni e risorse, ottimizzando ogni aspetto delle prestazioni.

Tra i punti di forza c'è anche l'attenzione alla protezione dei dati: Aruba mette a disposizione strumenti avanzati per la gestione della sicurezza, personalizzabili in base al tipo di attività o ai protocolli aziendali richiesti. Una soluzione adatta sia a grandi aziende che a realtà in crescita, che consente di mantenere continuità operativa e scalabilità, contenendo al tempo stesso i costi di manutenzione.

Fino al 30 luglio, acquistando un server dedicato con processore AMD, si può attivare la promozione AMD20 per ottenere uno sconto del 20% direttamente a carrello e l’eliminazione del costo di setup. La promo non è valida su rinnovi o componenti aggiuntivi, ma rappresenta una concreta opportunità per chi cerca prestazioni elevate e flessibilità, con il supporto e l'affidabilità di un grande provider italiano come Aruba.

