L’estate è il momento perfetto per rallentare, prendersi una pausa e godersi il tempo libero. E cosa c’è di meglio di una buona serie TV da vedere sotto l’ombrellone? Disney+ propone un catalogo ricco di Originals esclusivi, serie cult e novità assolute, perfette per accompagnare le tue giornate in spiaggia o le serate afose sul terrazzo. A partire da soli 5,99 € al mese, senza costi extra e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Ecco 3 serie imperdibili da inserire subito nella tua watchlist estiva.

1. Shōgun

Genere: storico, drammatico

Perché vederla: liberamente ispirata al romanzo cult di James Clavell, Shōgun è una produzione epica che racconta l’incontro fra culture nel Giappone del XVII secolo. Ambientazioni spettacolari, personaggi magnetici e una narrazione coinvolgente fanno di questa serie uno degli Originals più apprezzati dell’anno.

Perfetta per chi ama le ricostruzioni storiche di qualità e le grandi saghe internazionali.

2. Extraordinary

Genere: commedia, sci-fi

Perché vederla: cosa succede se in un mondo dove tutti sviluppano superpoteri, tu sei l’unica persona normale? Extraordinary è una brillante serie britannica che mischia ironia, adolescenza e riflessioni sulla crescita personale. I dialoghi sono brillanti, i personaggi memorabili e l’estetica pop la rende perfetta per un binge-watching estivo.

Perfetta per chi cerca una commedia intelligente e fuori dagli schemi.

3. The Bear – La serie

Genere: drama, food

Perché vederla: vincitrice di Emmy e acclamata dalla critica, The Bear segue le vicende di un giovane chef che torna a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia. Un racconto teso, realistico e profondamente umano, che ha rivoluzionato il modo di raccontare la cucina in TV.

Perfetta per chi ama le storie intense, ben recitate e con un ritmo serrato.

Disney+: contenuti esclusivi, piani flessibili

Disponibile su TV, smartphone, tablet, console e PC, Disney+ offre migliaia di ore di intrattenimento per tutte le età: dai grandi franchise come Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic, fino alle serie più recenti di Star.

Tre i piani disponibili:

Standard con pubblicità : 5,99 € / mese

Standard : 9,99 € / mese (oppure 99,90 € / anno, con 2 mesi gratis)

Premium: 13,99 € / mese (oppure 139,90 € / anno) con visione in 4K e 4 dispositivi simultanei

I piani non prevedono vincoli. Inoltre, è attivo il parental control integrato, utile per gestire la visione anche per i più piccoli.

