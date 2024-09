Serie C 2024/2025: come vedere le partite in streaming dall'estero

Il campionato di Serie C 2024/2025 è disponibile in streaming su NOW, attivando il Pass Sport che consente l'accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky (quindi anche alle 3 partite di Serie A, alla Champions League, alla Formula 1 e molto altro ancora). Il Pass in questione ha un costo di 24,99 euro al mese ma è possibile attivare anche l'offerta con 12 mesi di permanenza minima e un prezzo scontato a 14,99 euro al mese.

Per vedere le partite di Serie C dall'estero (con commento in italiano), gli utenti NOW con Pass Sport attivo hanno la possibilità di ricorrere a una VPN, selezionando un server italiano per avviare la connessione. La procedura è molto semplice e permette di continuare a usufruire del proprio abbonamento anche quando ci si trova fuori dall'Italia.

La VPN da utilizzare è NordVPN, uno dei migliori servizi di questo tipo disponibile oggi sul mercato. Per iniziare a utilizzare la VPN è possibile sfruttare l'offerta in corso che riduce il costo fino a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Come vedere la Serie C dall'estero: la procedura

Ecco tutti i passaggi da seguire per vedere le partite di Serie C dall'estero:

attivare una VPN come NordVPN

dall'app della VPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta

per avviare la connessione protetta raggiungere NOW per vedere la diretta delle partite (è necessario aver attivato il Pass Sport)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.