Serie A, weekend da brividi su DAZN tra Juventus-Como e Atalanta-Napoli

Il calendario con tutti gli orari e i telecronisti DAZN della 26^ giornata di Serie A della stagione 2025-2026.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 feb 2026
La Serie A scende di nuovo in campo questo weekend con la 26^ giornata. La prima partita è in programma venerdì al Mapei Stadium, dove i padroni di casa del Sassuolo ospiteranno l’Hellas Verona. Nella giornata di sabato, invece, riflettori accesi su Juventus-Como e Lecce-Inter, due partite chiave di questo turno, mentre in serata la Lazio di Maurizio Sarri farà visita al Cagliari. Domenica altro scontro diretto tra Genoa e Torino all’ora di pranzo, mentre nel primo pomeriggio il Napoli sarà atteso dall’ostica trasferta sul campo dell’Atalanta, con il Milan e la Roma che vorranno approfittare di qualsiasi passo falso ospitando rispettivamente Parma e Cremonese. Infine, lunedì sfida salvezza al Franchi tra Fiorentina e Pisa, mentre in serata il Bologna giocherà davanti al suo pubblico contro l’Udinese.

Tutti gli incontri della 26^ giornata di Serie A saranno trasmessi in live streaming su DAZN per tutti gli abbonati a DAZN Full, ora disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi.

Orari e telecronisti DAZN della 26^ giornata

Venerdì 20 febbraio 2026

  • Alle ore 20:45 Sassuolo-Hellas Verona: telecronaca affidata ad Alessandro Iori con il commento tecnico di Hernanes

Sabato 21 febbraio 2026

  • Alle ore 15:00 Juventus-Como: telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni
  • Alle ore18:00 Lecce-Inter: telecronaca affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Fabio Bazzani
  • Alle ore 20:45 Cagliari-Lazio: telecronaca affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Alessandro Budel

Domenica 22 febbraio 2026

  • Alle ore 12:30 Genoa-Torino: telecronaca affidata a Luca Farina con il commento tecnico di Cristian Brocchi
  • Alle ore 15:00 Atalanta-Napoli: telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin
  • Alle ore 18:00 Milan-Parma: telecronaca affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini
  • Alle ore 20:45 Roma-Cremonese: telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Lunedì 23 febbraio 2026

  • Alle ore 18:30 Fiorentina-Pisa: telecronaca affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Luca Budel
  • Alle ore 20:45 Bologna-Udinese: telecronaca affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini
https://youtu.be/8H6Xeo6kEIk?si=7w72D8d-aIuOkANR

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

