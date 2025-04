Serie A in campo a Pasqua: tutti i big match su DAZN

La Serie A non si ferma nemmeno a Pasqua. Diverse le partite di cartello, su tutte Bologna-Inter e Milan-Atalanta, entrambe di domenica. Prima della sfida del Dall'Ara, il Napoli proverà ad accorciare le distanze sulla capolista nerazzurra nella gara di sabato contro il Monza, mentre lunedì la Juventus cercherà di approfittarne per rinforzare la quarta posizione, ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla prossima stagione di Champions League.

Tutti i big match della trentatreesima giornata di Serie A saranno visibili su DAZN con il pacchetto Standard, disponibile a partire da 34,99 euro al mese. Volendo, è possibile sottoscrivere anche il pass mensile senza vincoli a 44,99 euro, assicurandosi in questo modo la visione di tutte le altre giornate di campionato da qui alla fine del torneo.

Il calendario della 33^ giornata di Serie A

Ecco il programma completo della trentatreesima giornata di Serie A 2024/25 su DAZN.

Sabato

15.00 Lecce-Como: telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Alessandro Budel

18.00 Monza-Napoli: telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Marco Parolo

20.45 Roma-Verona: telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Domenica

15.00 Empoli-Venezia: telecronaca di Orazio Accomando

18.00 Bologna-Inter: telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Dario Marcolin

20.45 Milan-Atalanta: telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Lunedì

12.30 Torino-Udinese: telecronaca di Simone Farina

15.00 Cagliari-Fiorentina: telecronaca di Gabriele Giustiniani

18.00 Genoa-Lazio: telecronaca di Alberto Santi e commento tecnico di Fabio Bazzani

20.45 Parma-Juventus: telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Valon Behrami

Cosa include DAZN Standard

L'abbonamento al piano Standard di DAZN include tutte le partite di Serie A, la Serie B, la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic, la Serie A femminile e la UEFA Women's Champions League. Questo per quanto riguarda il calcio, invece per gli altri sport si annoverano la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, l'Eurocup e la Basket Champions League, il volley con la Serie A femminile, la Superlega, le partite delle squadre italiane al Mondiale per club e della Nazionale ai Mondiali, una selezione di partite NFL, la boxe, più il tennis, il ciclismo e gli sport invernali dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2.

