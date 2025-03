Serie A, il programma del 29° turno: Atalanta - Inter visibile gratis

Atalanta - Inter è il big match della 29° giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 14 e domenica 16 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su DAZN. Si tratta, infatti, di uno dei match scelti dalla piattaforma per la trasmissione in chiaro.

Tifosi e appassionati, quindi, potranno vedere la partita senza dover attivare un abbonamento. Tutto quello che bisogna fare per vedere il match è collegarsi a DAZN ed effettuare l'accesso con il proprio account oppure crearne uno nuovo. La diretta streaming gratuita partirà domenica 16 marzo alle 19:45. Il calcio di inizio è fissato per le 20:45.

In calendario ci sono anche altri match di rilievo come Bologna - Lazioe Fiorentina - Juventus. Da non perdere anche Venezia - Napoli, match fondamentale sia per la lotta salvezza che, soprattutto, per lo Scudetto. Tutte le partite saranno trasmesse da DAZN.

Chi non ha un abbonamento può attivarne uno a partire da 34,99 euro al mese. In alternativa, è possibile puntare sul piano annuale, in sconto a 259 euro (circa 21 euro al mese di spesa effettiva). In promo c'è anche il piano Plus, che include la doppia visione in contemporanea, al costo di 399 euro. Le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di DAZN.

Il programma completo della 29° giornata di Serie A

Ecco il programma completo della 29° giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì e domenica:

Venerdì 14 marzo

Genoa - Lecce (20:45)

Sabato 15 marzo

Udinese - Verona (15:00)

Monza - Parma (15:00)

Milan - Como (18:00)

Torino - Empoli (20:45)

Domenica 16 marzo

Venezia - Napoli (12:30)

Bologna - Lazio (15:00)

Roma - Cagliari (16:00)

Fiorentina - Juventus (18:00)

Atalanta - Inter (20:45) in streaming gratis su DAZN

Per accedere a DAZN e attivare un nuovo abbonamento basta seguire il link qui di sotto. La soluzione giusta è rappresentata dal piano annuale, ora disponibile a 259 euro nella versione Standard e a 399 euro in quella Plus.

Credits immagine in copertina: DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.